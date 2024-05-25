Ереван, 25 мая, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил 25 мая в своих соцсетях, что из-за плохих погодных условий вертолёт, на котором он направлялся в город Ташир, экстренно приземлился на стадионе города Ванадзор в 132 км к северу от Еревана.

Кадр из видео

Он уточнил, что продолжил путь в место назначения на машине, не уточнив, куда именно направляется.

Пашинян также поделился кадрами полёта и посадки вертолёта, на которых видна густая облачность.

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Согласно предварительной информации газеты «Айкакан жаманак», глава правительства Армении направлялся в город Ташир на границе с Грузией. По сведениям «Sputnik Армения», Пашинян направлялся в населённый пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована граница.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы он погиб.

В результате авиакатастрофы погибли Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.

Раиси похоронили 23 мая в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами.