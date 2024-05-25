Санкт-Петербург, 25 мая, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Российскую и советскую 81-летнюю артистку Маргариту Терехову госпитализировали в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в медучреждении.

Илья Питалев/РИА Новости Маргарита Терехова

«Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный», — приводит слова сотрудника больницы «РИА Новости».

Терехова хорошо знакома советскому и российскому зрителю по своей роли миледи Винтер в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра», а также по роли графини де Бельфлёр в картине «Собака на сене».

За свою карьеру она снялась в более чем 45 фильмах, в 2005 году вышла картина «Чайка», являющаяся экранизацией одноимённой пьесы Антона Чехова. При создании этого фильма Терехова выступила в качестве сценариста и режиссёра.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа 2022 года Терехова отмечала 80-летие. С юбилеем артистку тогда поздравил президент России Владимир Путин.