Минск, 25 мая, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил российского лидера Владимира Путина во время официального визита в Минск салатом собственного приготовления под названием «Молодость», сообщил 25 мая белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Kremlin.ru

Сразу по прибытии в белорусскую столицу Лукашенко пригласил Путина на неформальный ужин в деревню под Минском, который длился около четырёх часов. На следующий день президент России снова ужинал в гостях у белорусского коллеги, он угощал гостя национальными домашними блюдами.

На столе у глав государств были драники, запечённая ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало. Также Лукашенко сам приготовил для гостя своё фирменное блюдо — салат «Молодость». Путин признался, что ему особенно понравились маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

После ужина главы государств пили чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым.

Как сообщало ИА Регнум, с 23 по 24 мая состоялся официальный визит Путина в Белоруссию. Президенты России и Белоруссии провели переговоры в узком составе, они длились около двух часов, а после прошла встреча в расширенных составах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов Путина и Лукашенко прошли очень хорошо. Он также отметил, что президент России в первый день своего визита в Минск общался с главой Белоруссии до трёх часов ночи.

«Пул Первого» сообщил 25 мая, что лидеры пообщались «в домашней обстановке» и подробно обсудили все необходимые вопросы. Они договорились о дальнейших встречах и взаимодействии в целом. Путин также пригласил Лукашенко в гости.