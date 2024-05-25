Химки, Московская область, 25 мая, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Подмосковный футбольный клуб «Химки» обыграл в заключительном туре Первой лиги новороссийский «Черноморец» и стал победителем турнира.

Руслан Кривобок/РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Мячи за «Химки» забили Александр Руденко (49-я минута, с пенальти) и Тимур Касимов (77). У гостей отличился Артём Воропаев (7).

Таким образом «Химки» набрали 66 очков и стали победителями Первой лиги. Также напрямую в Российскую премьер-лигу вышло махачкалинское «Динамо».

Как передавало ИА Регнум, за тур до окончания розыгрыша премьер-лиги шансов на сохранение места в высшем дивизионе лишился «Сочи». Предпоследнюю позицию занимает калининградская «Балтика», в зоне стыковых игр за тур до окончания первенства находятся «Пари Нижний Новгород» и воронежский «Факел».

На победу в чемпионате претендуют московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Московская и краснодарская команды в матче последнего тура сыграют между собой.