Вашингтон, 25 мая, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) становится критической, так как российские военные сровняли с землёй три линии украинской обороны с помощью управляемых авиационных бомб, заявил командир батальона ВСУ Юрий Федоренко в интервью американской газете The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой. Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто ровняя их с землёй», — рассказал украинский военный.

По его словам, обстрелы со стороны России настолько интенсивные, что у ВСУ не остаётся иного выбора, кроме отступления. Такими темпами, добавил военный, российская армия возьмёт окрестности Часов Яра за пару недель.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что подразделения российской воинской группировки «Центр» освободили село Архангельское в ДНР. 23 мая российское военное ведомство сообщило об освобождении Андреевки в ДНР. Днём ранее днём ранее ВС России освободили Клещеевку недалеко от Андреевки.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после потери украинской армией Часова Яра подразделения ВСУ, которые находятся в Краматорске и Славянске, окажутся в трудном положении. По его словам, если Часов Яр падёт, то вся украинская система обороны в Донбассе начнёт распадаться.

Ранее газета Politico в апреле написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.

Глава ДНР Денис Пушилин 11 мая заявил, что в ходе специальной военной операции от власти киевского режима должны быть освобождены все русские города, включая Харьков, Одессу и Днепропетровск.