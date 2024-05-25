Шадаев назвал сроки появления на дорогах РФ беспилотных автомобилей
Шадаев: широкое внедрение беспилотных авто в РФ начнётся через пять-семь лет
Москва, 25 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Широкое внедрение беспилотных автомобилей на российских дорогах может начаться через пять-семь лет, заявил 25 мая глава Минцифры России Максут Шадаев на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days, трансляция которого шла на сайте мероприятия.
«Думаю, что это ближайшее будущее. Я бы сказал, пять-семь лет, наверное, и эта уже практика будет входить в нашу жизнь», — сказал он.
Министр признался, что у него нет прав и он ждёт этого момента. По его словам, он не испытывает страха перед беспилотным транспортом и уже несколько раз ездил в подобном прототипе.
Шадаев подчеркнул, что внедрение беспилотных автомобилей в больших городах является вопросом зрелости технологий.
«Ещё много вопросов по безопасности, социальному восприятию. Думаю, что технологии уже готовы», — добавил он.
Как передавало ИА Регнум, 23 октября 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении экспериментального правового режима на трассе М-11«Нева» для испытаний беспилотных грузовых автомобилей. Испытания планировали проводить в рамках инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Участие в проекте принимают автопроизводители ПАО «КамАЗ» и НПО «СтарЛайн», перевозчики ООО «Глобалтрак Лоджистик», ПАО «Магнит», Х5 Logistics. Оператором инфраструктуры выступила госкомпания «Автодор».
В июне 2023 года по трассе М-11 начали курсировать беспилотные тягачи «КамАЗ», управляемые искусственным интеллектом. Первый коммерческий груз из Санкт-Петербурга в Москву доставили 14 июня. Машины доехали без каких-либо происшествий.
Инициатива «Беспилотные логистические коридоры» на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом является пилотным проектом. Всего к 2030 году в правительстве рассчитывают сделать доступными для беспилотных автомобилей 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования.