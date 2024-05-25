Москва, 25 мая, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Широкое внедрение беспилотных автомобилей на российских дорогах может начаться через пять-семь лет, заявил 25 мая глава Минцифры России Максут Шадаев на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days, трансляция которого шла на сайте мероприятия.

duma. gov.ru

«Думаю, что это ближайшее будущее. Я бы сказал, пять-семь лет, наверное, и эта уже практика будет входить в нашу жизнь», — сказал он.

Министр признался, что у него нет прав и он ждёт этого момента. По его словам, он не испытывает страха перед беспилотным транспортом и уже несколько раз ездил в подобном прототипе.

Шадаев подчеркнул, что внедрение беспилотных автомобилей в больших городах является вопросом зрелости технологий.

«Ещё много вопросов по безопасности, социальному восприятию. Думаю, что технологии уже готовы», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении экспериментального правового режима на трассе М-11«Нева» для испытаний беспилотных грузовых автомобилей. Испытания планировали проводить в рамках инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Участие в проекте принимают автопроизводители ПАО «КамАЗ» и НПО «СтарЛайн», перевозчики ООО «Глобалтрак Лоджистик», ПАО «Магнит», Х5 Logistics. Оператором инфраструктуры выступила госкомпания «Автодор».

В июне 2023 года по трассе М-11 начали курсировать беспилотные тягачи «КамАЗ», управляемые искусственным интеллектом. Первый коммерческий груз из Санкт-Петербурга в Москву доставили 14 июня. Машины доехали без каких-либо происшествий.

Инициатива «Беспилотные логистические коридоры» на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом является пилотным проектом. Всего к 2030 году в правительстве рассчитывают сделать доступными для беспилотных автомобилей 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования.