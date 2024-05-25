Киев, 25 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Двое жителей Украины напали на пограничника в Закарпатье и с боем прорвались на территорию Румынии, сообщило 25 мая киевское издание «Страна. ua» со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

Игорь Маслов/РИА Новости

Инцидент произошёл на участке границы «Деловое» — «Богдан». Пограничник заметил потенциальных нарушителей границы после срабатывания сигнальной мины. Он произвёл два предупредительных выстрела в воздух.

Мужчины в свою очередь напали на пограничника, а после драки, сопровождавшейся стрельбой, похитили его оружие и скрылись в Румынии. Уже убегая, они пять раз стреляли в пограничника, но не попали, сказано в публикации.

Когда к месту событий прибыли другие сотрудники погранслужбы Украины, нарушители уже находились в Румынии.

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.

Одного из ведущих баскетболистов Украины ранее задержали при попытке незаконно пересечь границу. Спортсмена мобилизовали в ВСУ. 26-летний защитник команды «Киев-Баскет» Вадим Заплотинский пытался пересечь западную границу Украины в горной местности в составе группы лиц.

СМИ также сообщали о десятках попыток граждан Украины покинуть территорию страны, переплыв реку Тиса. Некоторые из этих попыток заканчиваются трагедиями. Только в мае 2024 года погранслужба Украины сообщала об обнаружении восьми тел утонувших.