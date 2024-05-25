Минск, 25 мая, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Минск пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко в гости. Об этом сообщает 25 мая белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Павел Бедняков/РИА Новости

Отмечается, что лидеры пообщались «в домашней обстановке» и подробно обсудили все необходимые вопросы. Они договорились о дальнейших встречах и взаимодействии в целом.

«Путин своего белорусского коллегу в гости тоже пригласил», — говорится в сообщении.

В окружении Лукашенко добавили, что визит Путина в Минск длился ровно 25 часов, из них 14 часов два лидера работали и общались. Так, около четырёх часов длился неформальный ужин в деревне под Минском, куда Лукашенко отвёз Путина сразу после встречи в аэропорту.

Основной день визита включал переговоры с российской делегацией в узком и расширенном составе. Между ними президенты пообщались тет-а-тет. Ужин прошёл в неформальной обстановке в гостях у Лукашенко. На столе были блюда белорусской кухни, в том числе драники, картошка по-деревенски и мачанка с блинами, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, с 23 по 24 мая состоялся официальный визит Путина в Белоруссию. Президенты России и Белоруссии провели переговоры в узком составе, они длились около двух часов, а после прошла встреча в расширенных составах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов Путина и Лукашенко прошли очень хорошо. Он также отметил, что президент России в первый день своего визита в Минск общался с главой Белоруссии до трёх часов ночи.