Тегеран, 25 мая, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани 25 мая на своей странице в соцсети X сообщил, что впервые после гибели главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Егор Алеев/ТАСС Багери Кани

«В продолжение дипломатических встреч и контактов мне позвонил российский коллега Сергей Лавров», — написал иранский политик.

По его словам, в разговоре с Лавровым он подчеркнул, что путь многосторонности — стратегический выбор Ирана и России.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раис и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы они погибли.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента республики. Он назвал Раиси выдающимся политиком, который посвятил себя служению родине. Также свои соболезнования выразили глава МИД России и посольство РФ в Тегеране.

Помимо этого стало известно о том, что до проведения выборов обязанности иранского президента будет исполнять вице-президент страны Мохаммад Мохбер.