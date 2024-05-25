Белгород, 25 мая, 2024, 13:31 — ИА Регнум. В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Безымено двумя беспилотниками. В результате полностью сгорела «ГАЗель», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

«Село Безымено Грайворонского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией полностью сгорела «ГАЗель», — написал глава области в Telegram-канале.

По информации Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал.

Перед этим ВСУ атаковали работающий в поле грузовой автомобиль с помощью дрона-камикадзе в районе села Борисовка Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание кабины. Очаг возгорания был оперативно потушен. Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, ранее город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке дрона со стороны ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал. В это же время Минобороны России сообщило о сбитии украинского беспилотника над областью.

До этого Гладков информировал, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Ясные Зори в Белгородском районе. Дрон сбросил взрывное устройство на село, повредив кровлю здания сельхозпредприятия. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет. По данным Минобороны, ночью 25 мая дежурные средства ПВО перехватили два вражеских беспилотника над Белгородской и ещё один над Курской областью.