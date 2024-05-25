Майкоп, 25 мая, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В адыгейском ауле Псейтук упал беспилотный летательный аппарат, сообщил 25 мая глава республики Мурат Кумпилов.

Телеграм канал Мурата Кумпилова

Пострадавших в результате инцидента не было, рассказал Кумпилов в своём Telegram-канале.

«В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотник. Никаких разрушений и пострадавших нет. На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств», — написал Кумпилов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 мая украинский дрон атаковал город Шебекино Белгородской области. В результате падения беспилотника с последующей детонацией была повреждена кровля кафе, но никто из мирных жителей не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее в этот же день ВСУ атаковали с помощью беспилотника белгородское село Ясные Зори. Была повреждена кровля сельхозпредприятия, возник пожар, возгорание было оперативно ликвидировано, рассказал Гладков. Никто из жителей не пострадал.

Российские силы ПВО в ночь на 25 мая уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотных летательных аппарата ВСУ, а над территорией Курской области был перехвачен ещё один дрон, сообщало Министерство обороны.