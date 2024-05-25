Москва, 25 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Одна из легендарных субмарин времён Второй мировой войны, американская подлодка Harder, обнаружена на дне Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC).

Подлодка США USS Harder. 1944

USS Harder, известную дерзкими атаками на японский флот, затопили 24 августа 1944 года у берегов Филиппин. Экипажем командовал офицер Сэмюэль Дили, которого называли «убийцей эсминцев».

Отмечается, что на субмарине повреждена только боевая рубка, в остальном корабль цел.

Об обнаружении лодки на глубине 1140 м сообщили участники проекта Lost 52, посвящённого поиску 52 американских субмарин, затонувших во время войны. В археологическом отделе пояснили, что идентифицировать подводные лодки сложно, но USS Harder отлично сохранилась. Команда Lost 52 собрала подробные данные, применяя технологию фотограмметрии и подводных роботов.

Дизель-электрическую подлодку USS Harder (SS-257) класса Gato начали строить в декабре 1941 года. Весной 1943 года она приступила к боевому дежурству на базе в Пёрл-Харборе. Субмарина побывала в шести боевых походах, в одном из них потопила три японских эсминца, а также уничтожила или повредила ещё два.

В последний поход субмарина Harder отправилась с другой подлодкой, USS Hake. Команда из 79 моряков обнаружила два японских корабля в заливе Дасол на севере Филиппин и успела выпустить три торпеды, прежде чем затонула в результате применения противником глубинных бомб. Субмарине Hake удалось уклониться.

По меньшей мере шесть субмарин нашли участники проекта Lost 52. Они заявили, что из уважения к семьям моряков объявляют о находках только после их полного подтверждения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в США нашли «проклятый» корабль, исчезнувший вместе с командой в 1909 году на озере Верхнем. Деревянный пароход Adella Shores отплыл от мыса Уайтфиш и попал в шторм. Его обломки нашли только в 2021 году. После этого специалисты изучили многочисленные архивные сведения и подтвердили, что обнаружен тот самый корабль.

В январе 2023 года британские исследователи установили название военного корабля, обломки которого подняли у берегов Великобритании в 2019 году. Речь идёт о голландском судне Klein Hollandia, построенном в 1656 году и затонувшем в 1672 году в результате сражения в проливе Ла-Манш. Его обломки находились на глубине 32 метров недалеко от города Истборна.