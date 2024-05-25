Ереван, 25 мая, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Премьер министр Армении Никол Пашинян опубликовал кадры из вертолёта, совершившего экстренную посадку из-за плохих погодных условий в Ванадзоре.

Кадр из видео

На кадрах видно, как премьер Армении садиться на борт вертолёта. В какой-то момент полёта вертолёт с главой армянского правительства благополучно совершает посадку в гористой местности с густыми облаками.

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«Из-за плохих погодных условий наш вертолёт приземлился в Ванадзоре. Сейчас мы продолжаем путь на машине. Всем хорошего дня», — написал Пашинян в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, по предварительным данным, Пашинян направлялся в город Ташир, который располагается на границе с Грузией в 152 км к северу от Еревана.