Донецк, 25 мая, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Мужчина был ранен в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 25 мая в Telegram-канале.

Vladimir Baranov/Global Look Press

За ночь ВСУ трижды атаковали Донецк, отметил он. По Куйбышевскому и Петровскому районам они выпустили семь снарядов калибра 155 мм.

«В Куйбышевском районе множественные осколочные ранения мягких тканей левой голени получил мужчина 1992 года рождения по улице Порт-Артурной», — уточнил Кулемзин.

В переулке Белокаменном повреждены кровля и остекление частного дома.

Днём 24 мая, отметил мэр, Донецк пять раз подвергался обстрелам. Под огнём тяжёлой артиллерии оказались Петровский и Кировский районы. ВСУ выпустили десять снарядов калибра 155 мм, применяя кассетные боеприпасы.

В результате в Петровском районе на улице Салтыкова-Щедрина были ранены трое мужчин. Их госпитализированы с множественными осколочными ранениями. В том же районе повреждения получили здание ЗАГСа, частный и многоквартирные дома.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима бойцов мотопехотного батальона «Запорожье» ВСУ Владислава Кулыка, Олега Колмычевского, Дмитрия Добровольского и Александра Ромашина. Установлено, что в 2022 году в Мариуполе они расстреляли из автоматов проходивших вблизи боевых позиций троих мужчин. Двое из них погибли.