Москва, 25 мая, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Белгородской области, сообщила 17 марта пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

РИА Новости

По данным ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена около 08:15 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Ясные Зори в Белгородском районе. Дрон сбросил взрывное устройство на село, повредив кровлю здания сельхозпредприятия. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

По данным Минобороны, ночью 25 мая дежурные средства ПВО перехватили два вражеских беспилотника над Белгородской, ещё один — над Курской областью.

Предупреждение о ракетной опасности объявляли в Белгороде и Белгородском районе около полуночи, оно действовало примерно 15 минут.