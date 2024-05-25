Берлин, 25 мая, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не читает прессу, из-за чего ошибочно обвиняет о президента России Владимира Путина в нежелании вести переговоры по Украине. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

Kay Nietfeld/Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок

«Нам говорят, что Путин не хочет вести переговоры… Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет», — сказала в видеоролике на своём YouTube-канале.

Парламентарий показала статьи в немецкоязычных СМИ, посвященных заявлениям российского лидера о готовности России к мирным переговорам. Вагенкнехт также раскритикована Бербок и министра обороны ФРГ Бориса Писториуса за одобрение ими военных поставок Киеву.

Депутат призвала прекратить оказывать Украине такую помощь. Она добавила, что конфликт можно разрешить только путем переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бербок в интервью каналу ZDF заявила, что Владимир Путин якобы совсем не желает обсуждать мирное урегулирование на Украине. По её словам, об этом свидетельствует проведение Россией ядерных учений.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предположила, что эти слова Бербок указывают на проблемы с памятью или с логикой у главы МИД ФРГ. Она напомнила, что почти каждый день страны Запада принимают решения о наращивании поставок вооружений в зону конфликта.

В Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что Москва готова к мирным переговорам по Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом спецоперации, а также при условии признания новых территориальных реалий — возвращения в 2022 году четырёх регионов в состав России.

В июне 2023 года Владимир Путин продемонстрировал парафированный им мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Российский лидер также показал проект стамбульского договора, в котором учитывались различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Путин отметил, что Киев по инициативе Запада отказался от договорённостей, как только Россия отвела войска от украинской столицы.