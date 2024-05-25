Москва, 25 мая, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Первым фигурантом в деле о хищении металлоконструкций, по которому проходит бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, был другой генерал, погибший в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет 25 мая «Коммерсант» со ссылкой на источники.

AP/TASS Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов (слева) в зале Второго Западного окружного военного суда

Попову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он причастен к хищению более 1700 тонн металлоконструкций стоимостью более 130 млн рублей, которые предназначались для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области.

«Между тем, по данным источников «Ъ», изначально в материалах фигурировал совсем другой генерал, также участвовавший в СВО. Однако ещё до начала полноценного расследования он погиб и посмертно был удостоен звания Героя России», — говорится в публикации.

Следствие полагает, что этот генерал перевёл Попову на банковскую карточку часть денег, якобы вырученных от продажи металлопроката. Исходя из части 4 статьи 159 УК РФ, речь должна идти о по меньшей мере 1 млн рублей, но на карту Попова пришло всего 500 тыс. рублей. Якобы он одолжил, а не похитил эту сумму, отмечает источник.

Защита Попова указала в суде, что ничего ценного дома у Попова не было. Следствие возразило, что генерал проиграл около 30 млн рублей на одной из букмекерских онлайн-площадок, об этом говорят данные в его телефоне. Эти деньги, предположительно, Попов получил в результате махинаций.

Издание отмечает, что Попова обвиняют в махинациях, совершённых группой лиц с использованием военными служебного положения. Обвинение он не признал.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая Второй Западный окружной военный суд оставил без удовлетворения апелляцию о переводе Иванова из СИЗО под домашний арест. Об этом просили и защита, и следствие. Генерал останется под стражей. Слушания по жалобе прошли в закрытом режиме.

Ранее в тот же день Попов не явился в суд на рассмотрение ходатайства о замене меры пресечения. Позже его доставили на заседание из следственного изолятора и завели в зал в сопровождении одного конвойного.

Отец Ивана Попова в беседе с агентством заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

Сослуживцы Попова тоже не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал не мог воровать у своих же. По их словам, он «прыгал в окопы к обычным рядовым».

По информации источника, на арестованного генерал-майора оформлена квартира в Ростове-на-Дону стоимостью от 3,5 млн до 6,2 млн рублей. Ему также принадлежат две машины — Mitsubishi Outlander и Cruze Chevrolet. В 2020 году зарплата Попова составляла 75 тыс. рублей.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.