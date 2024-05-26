Наступивший 822-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением первого зампостпреда при ООН Дмитрия Полянского, охарактеризовавшего так называемую «формулу мира» Владимира Зеленского как нереалистичный ультиматум России. У Москвы нет ни единой причины его обсуждать, подчеркнул дипломат в интервью «РИА Новости» 25 мая.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Полянский назвал принятием желаемого за действительное идею о том, что Украина способна нанести поражение России. Также, по его оценке, Москва и Киев на данном этапе «крайне далеки» от практических шагов к переговорам об урегулировании конфликта. Он напомнил, что Зеленский запретил диалог законодательно.

Тем временем непосредственно в зоне СВО военнослужащие российской группировки «Юг» нанесли поражение трем украинским бригадам: 72-й и 93-й механизированным, 111-й бригаде территориальной обороны. По данным Минобороны, потери противника составили более 400 человек. А расчёт ЗРК «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии сбил очередной беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Зенитчики постоянно «сканируют» небо и способны выполнять прикрытие войск, даже находясь в движении, заявили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.