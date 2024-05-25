Вашингтон, 25 мая, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Американские власти вновь продемонстрировали у них отсутствие заинтересованности в прекращении конфликта на Украине, отметил посол России в США Анатолий Антонов в ответе журналистам.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Так он отреагировал на новый пакет военной помощи, выделенный Вашингтоном Киеву.

«Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает всё, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения», — подчеркнул дипломат, комментарий которого приводит в своём Telegram-канале российское посольство в Вашингтоне.

Антонов также обратил внимание на то, что США принимали это решение в день, когда российские власти подтвердили готовность к переговорам. Он напомнил, что американская сторона признаётся в том, что пока не планирует призывать Киев к диалогу с Москвой.

Кроме того, посол указал на то, что на Западе уже сигнализируют о завершении подготовки пилотов ВСУ для управления истребителями F-16 и намекают, что могут снять ограничения на удары по российской территории.

Дипломат призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима. Он также добавил, что никто в Вашингтоне не думает о будущем российско-американских отношений, продолжая уничтожать их перспективы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. Он отметил, что Вашингтон отправит Киеву партию оружия «в сжатые сроки».

В Пентагоне уточнили, что в рамках этого пакета ВСУ получат снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, а также миномётные мины, ракеты, противотанковые комплексы, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, противотанковые мины и другое вооружение.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, написал, что США передадут Украине необходимое Киеву оружие, включая ракеты большой дальности. Он поблагодарил главу Белого дома и американский народ за такую поддержку.

23 мая представитель Национальной гвардии штата Аризона (США) Эрин Ханниган объявила, что первая группа украинских пилотов завершила обучающий курс по управлению истребителями F-16. Лётчиков направили в Европу для дополнительной подготовки.