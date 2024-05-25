Белград, 25 мая, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Если сейчас не остановить конфликт на Украине, то в дальнейшем он может перерасти в глобальную военную катастрофу. Об этом в ночь на 25 мая заявил президент Сербии Александр Вучич.

Predsednik.rs Президент Сербии Александр Вучич

«Боюсь, что мало времени осталось, чтобы война на Украине остановилась, надеюсь, что это возможно, но боюсь, что нет. Боюсь, что поезд уже вышел со станции, как я ранее и говорил, и это никто не остановит. Моя оценка — дела будут намного тяжелее, намного хуже, и может произойти большая трагедия, чем была во Второй мировой войне», — предупредил он в эфире TV Prva.

Вучич считает, что наступил последний момент для конкретных действий остановки приближения глобального мирового конфликта. Каждый должен перестать перекладывать вину на другого и начать переговоры о мире, призвал сербский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Вучич проинформировал о том, что Вооружённые силы Сербии закупают в других странах реактивные системы залпового огня, истребители и беспилотники. Вместе с тем он призвал делать упор при перевооружении сербской армии на отечественной продукции.

18 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в мае на переговорах обсуждали инициативу Пекина о глобальной безопасности. По словам главы российского МИД, диалог происходил как в составе делегаций, так и на встрече в узком составе. Кроме того, эта тема затрагивалась в беседе лидеров двух стран один на один.