Симферополь, 25 мая, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Требование генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ по территории России является попыткой запугать и оказать давление на Москву, заявил журналистам председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Призыв Столтенберга есть ничто иное, как попытка коллективного Запада запугать Россию и оказать на нас давление. Это происходит на фоне успешного продвижения российской армии и усиления позиции России в случае возможных переговоров», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Смирнов отметил, что ВСУ уже бьют западным оружием по территории России, в том числе с помощью террористов. По его словам, в случае стратегической опасности Москва примет предусмотренные военной доктриной меры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Йенс Столтенберг подчеркнул, что западным союзникам Киева необходимо снять действующие ограничения для Украины на удары их оружием по территории России. Он пояснил, что после продвижения российских войск в Харьковской области украинцев стало особенно раздражать, что ВСУ приходится использовать отечественные беспилотники для атак по целям на территории РФ.

Вместе с тем генсек признал, что российская армия продолжит наступать, и уже сейчас Украина испытывает значительные трудности.

Немецкий профессор Герхард Манготт считает, что, если Запад разрешит Украине бить по территории РФ, то президент России Владимир Путин ответит жёстко. По мнению эксперта, такой шаг западных стран спровоцирует дальнейшую эскалацию ситуации, которая в конечном итоге может стать неконтролируемой, и тогда решающее значение будет иметь то, как на это отреагирует Москва.

Старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что разрешение на отмену запрета на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта. Он указал, что подобного развития ситуации опасается администрация Белого дома.

Эксперт уточнил, что сейчас эта тема является одной из важнейших дискуссий в США, и за ослабление запрета выступают в так называемой «партии риска» или «ястребов». Он добавил, что указанные политические силы жёстко критикуют Вашингтон за то, что США якобы боятся и не разрешают Киеву наносить удары по российским городам американскими ракетами, а Украина активно лоббирует эту идею.