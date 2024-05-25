Киев, 25 мая, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, объявил о том, что ВСУ получат от США «столь необходимое» вооружение, включая ракеты большой дальности. Об этом он написал 24 мая в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Так глава киевского режима прокомментировал решение Вашингтона предоставить Киеву новый пакет помощи.

«Новый пакет помощи имеет решающее значение прямо сейчас, поскольку противник усиливает атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я сам убедился в важности усиления наших сил для защиты наших людей, наших городов», — указал он.

Кроме того, глава киевского режима поблагодарил президента США Джо Байдена и американский народ за очередной пакет военной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил о выделении США нового пакета вооружений Украине на 275 млн долларов. Он уточнил, что предоставленная ранее американская военная помощь ВСУ «достигла линии фронта», а новая партия будет отправлена «в сжатые сроки».

В Пентагоне добавили, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, а также миномётные мины, ракеты, противотанковые комплексы, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, противотанковые мины и другую технику и оборудование.

Утром 24 мая Минобороны России информировало об уничтоженных за ночь ракетах ATACMS и беспилотниках. Российские военные сбили над Крымом ночью три оперативно-тактические ракеты. Ударам подверглись Симферопольский район и пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты. В результате нападения погибли два человека.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 мая сообщил, что Вооружённые силы России за неделю сбили два украинских самолёта МиГ-29, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельную ракету «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и «Ольха», 356 беспилотных летательных аппаратов.