Зеленский заявил, что США передадут ВСУ «столь нужные» дальнобойные ракеты
Зеленский: Украина получит от США необходимые Киеву дальнобойные ракеты
Киев, 25 мая, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, объявил о том, что ВСУ получат от США «столь необходимое» вооружение, включая ракеты большой дальности. Об этом он написал 24 мая в соцсети X.
Так глава киевского режима прокомментировал решение Вашингтона предоставить Киеву новый пакет помощи.
«Новый пакет помощи имеет решающее значение прямо сейчас, поскольку противник усиливает атаки вдоль линии фронта. Сегодня в Харькове я сам убедился в важности усиления наших сил для защиты наших людей, наших городов», — указал он.
Кроме того, глава киевского режима поблагодарил президента США Джо Байдена и американский народ за очередной пакет военной помощи.
Как сообщало ИА Регнум, 24 мая глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил о выделении США нового пакета вооружений Украине на 275 млн долларов. Он уточнил, что предоставленная ранее американская военная помощь ВСУ «достигла линии фронта», а новая партия будет отправлена «в сжатые сроки».
В Пентагоне добавили, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон передаст Киеву снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, а также миномётные мины, ракеты, противотанковые комплексы, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, противотанковые мины и другую технику и оборудование.
Утром 24 мая Минобороны России информировало об уничтоженных за ночь ракетах ATACMS и беспилотниках. Российские военные сбили над Крымом ночью три оперативно-тактические ракеты. Ударам подверглись Симферопольский район и пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты. В результате нападения погибли два человека.
Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 мая сообщил, что Вооружённые силы России за неделю сбили два украинских самолёта МиГ-29, восемь крылатых ракет SCALP-EG производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 13 противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельную ракету «Нептун», 91 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и «Ольха», 356 беспилотных летательных аппаратов.