Москва, 25 мая, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Российский актёр и каскадер Александр Ковалёв скончался в возрасте 63 лет, сообщили 24 мая в школе каскадёров Ю-Stunt.

Кадр из видео Александр Ковалёв

«Вчера в московской больнице после плановой операции умер Александр Ковалёв, замечательный человек, актер, каскадер и один из основателей и тренеров нашей школы каскадеров», — написали представители учреждения на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Он работал в киноиндустрии с 1980-х годов. Ковалёв участвовал в таких проектах, как «Я вас любил больше жизни», «Действуй, Маня!», «Высокие ставки», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Дорожный патруль 5» и «Мангуст».

По информации rg.ru, Ковалёв выполнял трюки различной сложности. Он мог сниматься в сценах с драками, фехтованием, горением, верховой ездой, движением на автомобилях и мототранспорте, а также с работой на воде и под водой. Кроме того, актёр занимался карате и тхэквондо.