Москва, 24 мая, 2024, 23:37 — ИА Регнум. На жёлтой ветке метро Москвы вечером 24 мая увеличили интервал движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM

«На восточном участке Калининской линии (8) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

На восстановление графика движения поездов от станции «Марксистской» до станции «Шоссе Энтузиастов» потребовалось несколько минут.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая в Москве временно увеличивали интервалы движения поездов для проверки состава на участке Люблинско-Дмитровской линии метро (салатовая линия).

Движение на Кольцевой линии метро Москвы от станции «Парк культуры» до «Белорусской» временно приостанавливали 6 апреля. Перед этим столичный дептранс оповестил об увеличении интервалов движения поездов из-за человека на путях.

4 апреля движение поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении приостановили. Отмечалось, что это произошло из-за повреждения контактного провода.