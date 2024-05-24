Москва, 24 мая, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в первый день своего визита в Минск общался с главой Белоруссии Александром Лукашенко до трёх часов ночи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы этого не говорили, но [лидеры] засиделись за три часа ночи…» — сказал представитель Кремля в беседе с Первым каналом.

Песков отметил, что они смогли пообщались глубоко и насыщенно. Пресс-секретарь уточнил, что этот разговор не входил в официальный протокол.

Он также добавил, что Белоруссия является страной, с которой у России не только самая совершенная форма интеграции, но и между двумя государствами развивается крайне многогранное сотрудничество.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом 23 мая. Он обсудил с Лукашенко актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Кроме того, они затронули ключевые темы международной повестки дня.

Путин на встрече с президентом Белоруссии назвал развитие логистики одним из безусловных приоритетов. Он пояснил, что это необходимо для бесперебойной работы предприятий двух стран и для поставок их продукции третьим странам.

Российский лидер также подчеркнул, что Минск является надёжным союзником и подлинно стратегическим партнёром Москвы. Кроме того, он также указал, что России и Белоруссии необходимо искать приоритетные направления в области высоких технологий.