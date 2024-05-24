Белгород, 24 мая, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Сигнал о ракетной опасности запускался вечером 24 мая в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.

Свой пост губернатор опубликовал в 21:43 мск.

Почти через 20 минут ракетную опасность отменили.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая около 12:20 мск российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области противорадиолокационную ракету HARM, выпущенную украинскими боевиками.

В этот же день утром Минобороны РФ объявило об уничтоженных за ночь ракетах ATACMS и беспилотниках. Российские военные сбили над Крымом ночью три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Ударам подверглись Симферопольский район и пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты. В результате нападения погибли два человека. Кроме того, в ночь на 24 мая в Белгородской области обезвредили два беспилотных летательных аппарата.