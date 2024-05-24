Минск, 24 мая, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске двоих граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке терактов на территории своей страны, сообщила 24 мая официальный представитель МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.

ТАСС/STR

Задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана, передаёт РЕН ТВ.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года в ходе переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин заявил, что работа спецслужб двух стран по реагированию на общие террористические угрозы налажена. Терроризм представляет угрозу для всех, отметил президент.

Россия при председательстве в СНГ в 2024 году будет конструктивно выстраивать совместную работу по безопасности и стабильности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, заявлял глава государства в декабре 2023 года. РФ продолжит борьбу с трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, добавил Владимир Путин.