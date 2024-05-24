Минск, 24 мая, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, не отказывается и сейчас, но основаны эти переговоры должны быть на здравом смысле, заявил 24 мая президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, в ходе диалога следует учитывать договорённости, достигнутые на переговорах в Минске и Стамбуле в 2022 года, отметил Путин на совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции в Минске.

«Исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла и основаны должны быть на здравом смысле», — сказал президент.

Легитимность лидера киевского режима Владимира Зеленского закончилась, и теперь России нужно понимать, с кем именно вести переговоры, чтобы по их итогу могло было быть подписано юридически обязывающее соглашение, отметил глава государства.

На этот вопрос должна ответить прежде всего политическая и правовая система Украины, в частности парламент и Конституционный суд, сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский отменил проведение президентских выборов на Украине из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее отмечал: все посредники в мирном урегулировании украинского конфликта должны учитывать, что после 20 мая конституционные полномочия Зеленского истекают и он теряет свою легитимность.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.