Вашингтон, 24 мая, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Минобороны Соединённых Штатов отказалось комментировать данные об украинских атаках на Крым ракетами ATACMS. В Пентагоне предложили обратиться к военному руководству Украины, которое несёт ответственность за операции ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также министерство обороны США подчеркнуло, что Вашингтон признаёт Крым в качестве территории Украины.

«Тем не менее, учитывая, что Украина сама несёт ответственность за свои военные действия, мы предлагаем им самим комментировать любые недавние операции», — приводит слова официального представителя Пентагона «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, утром 24 мая Минобороны РФ информировало об уничтоженных за ночь ракетах ATACMS и беспилотниках. Так, российские военные сбили над Крымом ночью три оперативно-тактические ракеты ATACMS. Ударам подверглись Симферопольский район и пустующий объект хозяйственного назначения в районе Алушты. В результате нападения погибли два человека.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 мая заявил, что ВСУ уже используют оружие, предоставленное США и другими западными странами, для ударов по гражданским объектам в России. Так он ответил на вопрос журналистов о ведущейся в США дискуссии по «разрешению» ВСУ использовать американское оружие для ударов по целям на территории России.

Формальное «разрешение» на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта, этого опасается администрация президента США Джозефа Байдена, которая пытается обеспечить эскалацию украинского конфликта на невоенном треке, отметил в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.