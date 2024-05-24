Песков рассказал, когда в Кремле перестали пользоваться ICQ
Песков: в Кремле использовали ICQ, но сервис уже неконкурентоспособен
Москва, 24 мая, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Прежде в Кремле пользовались ICQ, но в последнее время этот сервис стал неконкурентоспособен, заявил 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт RT.
Так Песков ответил на просьбу прокомментировать предстоящее прекращение работы мессенджера.
«Были времена, когда пользовались. Но потом по развитию сервис отстал от конкурентов», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее 24 мая VK, которой принадлежит мессенджер ICQ, заявила, что сервис прекратит работу с 26 июня.
Пресс-служба VK отметила, что компания планирует развивать сервис «VK Мессенджер» для частного общения, а решения для корпоративных пользователей развивать на базе VK WorkSpace.
Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года правительство России утвердило перечень программ и мобильных приложений для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и «умные» телевизоры с 2023 года. Тогда в список для обязательной предустановки на мобильные гаджеты вошло в том числе и ICQ.
В марте 2022 года деловые СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что VK Group готовит к перезапуску мессенджеры ICQ и MyTeams. По другой версии источников, VK намеревалась развивать не ICQ, а новый собственный мессенджер.