Москва, 24 мая, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Прежде в Кремле пользовались ICQ, но в последнее время этот сервис стал неконкурентоспособен, заявил 24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт RT.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать предстоящее прекращение работы мессенджера.

«Были времена, когда пользовались. Но потом по развитию сервис отстал от конкурентов», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее 24 мая VK, которой принадлежит мессенджер ICQ, заявила, что сервис прекратит работу с 26 июня.

Пресс-служба VK отметила, что компания планирует развивать сервис «VK Мессенджер» для частного общения, а решения для корпоративных пользователей развивать на базе VK WorkSpace.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года правительство России утвердило перечень программ и мобильных приложений для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и «умные» телевизоры с 2023 года. Тогда в список для обязательной предустановки на мобильные гаджеты вошло в том числе и ICQ.

В марте 2022 года деловые СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что VK Group готовит к перезапуску мессенджеры ICQ и MyTeams. По другой версии источников, VK намеревалась развивать не ICQ, а новый собственный мессенджер.