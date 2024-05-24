Москва, 24 мая, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Корпорация VK прекратит работу принадлежащего ей мессенджера ICQ с 26 июня, говорится в сообщении на сайте организации.

Дарья Драй, ИА REGNUM

«VK сфокусируется на развитии VK Мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса», — сказано в сообщении.

В VK пояснили, что сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов для усиления экспертизы.

ICQ был разработан в 1996 году старшеклассниками из Тель-Авива. В 1998 году мессенджер выкупила американская корпорация AOL за 407 млн доллаов. В 2010 году инвестиционный фонд Digital Sky Technologies (DST) приобрел мессенджер у AOL за 187,5 млн долларов. После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru Group (нынешняя VK).

Как передавало ИА Регнум, в 2020 году компания перезапустила ICQ. Мессенджер не только получил новое имя — ICQ New, новый интерфейс и визуальный стиль, но и получил технологии искусственного интеллекта. Также научился ICQ подсказывать быстрые ответы — причём начиная от отдельных слов до готовых фраз. За технологии отвечает нейросеть, которую обучили на переписке обычных пользователей. Стала доступна и расшифровка голосовых сообщений. Эта технология также основана на нейросетях.