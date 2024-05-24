Грозный, 24 мая, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов представлен на должность председателя правительства республики, сообщил 24 мая глава региона Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

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«В пятницу в ходе расширенного совещания кабинета министров я представил Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской Республики», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая Кадыров заявил, что Муслим Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чечни в связи с переходом на другую работу. Временно руководить правительством региона будет Иса Тумхаджиев, в ноябре 2023 года назначенный первым заместителем председателя правительства — министром автомобильных дорог республики. Ранее он больше двух лет руководил региональной Счётной палатой.

Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Хучиева своим помощником. Кадыров опубликовал изображение документа о назначении, подписанного Мишустиным, поздравил Хучиева и пожелал ему успехов. Он выразил уверенность, что Хучиев полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России на этом посту.