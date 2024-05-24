Краснодар, 24 мая, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщили в правоохранительных органах, передаёт РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Власов родился в 1991 году в Новгородской области. Он окончил Военно-космическую академию им. Можайского, а позднее прошёл повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.

С апреля 2020 года Власов работал в главном управлении строительства Краснодарского края, которое возглавил в декабре 2021 года. С марта 2022 года он руководил департаментом строительства Краснодарского края, а в декабре 2022 года был назначен на должность вице-губернатора.

Власов курирует работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, государственной жилищной инспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года СК сообщил, что заместителя главы администрации Василеостровского района Петербурга Владлена Родионова задержали при получении взятки. Родионов, отвечавший за регулирование в сфере ЖКХ и строительства в районе, потребовал от гендиректора коммерческой организации взятку за покровительство, лоббирование интересов компании и взаимодействие с госорганами.