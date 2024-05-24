Ереван, 24 мая, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подготовил обращение к народу в связи с предстоящим митингом оппозиционного движения «Тавуш во имя родины». Он выступит вечером 24 мая, сообщила пресс-секретарь председателя правительства Назели Багдасарян.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Сегодня в 21:00 премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обратится с посланием к народу», — написала Багдасарян на странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее движение анонсировало масштабный митинг в центре Еревана. «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села.

Как сообщало ИА Регнум, протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша. Позже, 23 апреля, в правительстве Азербайджана сообщили, что на границе установлен первый столб.

Так, 2 мая около села Киранц в Тавуше были задержаны около 30 человек. Их доставили в полицейское отделение и позже отпустили. Задержания произошли у приграничного села Киранц и 20 мая, правоохранители применили силу в отношении оппозиционеров.

24 мая азербайджанские пограничники взяли под контроль четыре села на границе с Арменией. Это сёла Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы в Газахском районе. Возвращению предшествовали работы по делимитации пограничной линии протяженностью 12,7 км.