Минск, 24 мая, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Белоруссия является надёжным союзником и подлинно стратегическим партнёром России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе в Минске 24 мая.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

«Эта поездка — один из первых зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента и после формирования правительства Российской Федерации», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что визит подчёркивает то важное значение, которое в России придаётся братским связям с Белоруссией, «надёжным союзником и подлинно стратегическим партнёром».

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Как передавало ИА Регнум, 23–24 мая глава российского государства совершает официальный визит в Белоруссию. Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в узком составе длились около двух часов, вслед за этим начались переговоры в расширенных составах.

В ходе переговоров Путин отметил, что России и Белоруссии нужно искать приоритетные направления в области высоких технологий. Российский лидер добавил, что там, где Россия утратила компетенции, быстрыми темпами идёт восстановление, а там, где они их не было, они создаются. Путин подчеркнул, что наиболее эффективно в данном вопросе добавиться результатов можно, объединив усилия двух стран.