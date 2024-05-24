Минск, 24 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В ядерных учениях России и Белоруссии нет ничего необычного, в НАТО проходят такие же учения, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в расширенном составе в Минске.

РИА Новости/Министерство обороны РФ

«Россия регулярно проводила и проводит учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Разница только в том, что после размещения части нестратегического потенциала ядерного на территории Белоруссии мы проводим это вместе с нашими белорусскими союзниками», — сказал он.

Также он подчеркнул, что Россия не старается нагнетать ситуацию, проводя учения с нестратегическим ядерным оружием на территории Белоруссии, всё проходит в плановом порядке.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, отмечало Минобороны РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

Белоруссия на втором (из трёх) этапе учений по отработке применения тактического ядерного оружия присоединится к ним, отмечал Путин. Нынешние учения являются частью плановой работы, заявлял также президент.