Москва, 24 мая, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В Москве роллер снёс 88-летнюю пенсионерку, которая гуляла с собакой. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео

По предварительной информации, инцидент произошёл в одном из парков района Тушино на северо-западе Москвы. Неизвестный мужчина на роликах, не увидев поводка, проехал между пенсионеркой и собакой, опрокинув тем самым женщину. При падении пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, внутренне кровоизлияние, а также ушиб мягких тканей головы. Женщина находится в реанимации. Виновника инцидента разыскивают правоохранительные органы.

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Как передавало ИА Регнум, 18 мая ребёнка 11 лет госпитализировали после столкновения с мужчиной на электросамокате в северной части Москвы. Уточнялось, что ДТП произошло на улице Фестивальной. Столкнулись 21-летний мужчина, ехавший на электросамокате по тротуару и мальчик, двигавшийся на велосипеде.

17 мая на юго-востоке Москвы девочку одиннадцати лет сбил мужчина на электросамокате. После наезда на девочку мужчина бросил самокат и сбежал с мета происшествия. Девочка госпитализирована, о её состоянии не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по инциденту.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который на электросамокате сбил 11-летнего ребёнка и скрылся. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжёлом состоянии. В отношении задержанного 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.