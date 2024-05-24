Минск, 24 мая, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Россия не хочет вечного конфликта, но не отдаст новые регионы Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает 24 мая Reuters.

Юрий Войткевич/РИА Новости

Он напомнил, что Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом о передаче Украине российских регионов, включённых в состав страны в 2022 году, «не может быть и речи».

Источники, знакомые с дискуссиями в окружении российского лидера, отмечают, что Путин готов прекратить военные действия на существующей линии фронта. Однако украинская сторона на государственном уровне отказалась от диалога. Россия готова продолжать борьбу, если реакции со стороны Киев и Запада не будет, добавили собеседники агентства.

Накануне Песков заявил, что Россия будет продолжать военную спецоперацию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Ранее, на брифинге 22 марта, он отмечал, что российским военным в ходе СВО необходимо освобождать территории новых регионов, выходить на границы и отодвигать силы врага.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на церемонии награждения Героев России президент Владимир Путин подчеркнул, что страна достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.

31 января в ходе совещания по развитию новых регионов президент России Владимир Путин назвал их социально-экономическое развитие возрождением и акцентировал, что в этом вопросе «мелочей нет». Глава государства подчеркнул, что необходимо во всех вопросах относиться к развитию новых территорий максимально серьёзно.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав РФ. В перечень субъектов РФ в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.

Поздравляя жителей новых регионов 30 октября 2023 года, президент отметил, что их пытались запугать и отнять у них судьбу, культуру, традиции, родной язык, но они мужественно выстояли.