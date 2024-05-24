Москва, 24 мая, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Вратарь московского футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев продлил контракт с клубом ещё на два года, до лета 2026 года, сообщила пресс-служба ЦСКА 24 мая.

Алексей Филиппов/РИА Новости Игорь Акинфеев

Акинфеев выступает за московский клуб на высшем уровне на протяжении вот уже 21 года, отмечается в сообщении в Telegram-канале клуба.

«Капитан с нами ещё на два года! Сегодня Игорь Акинфеев подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2026 года», — рассказала пресс-служба.

Акинфеев сыграл за ЦСКА 766 матчей, в 363 из которых не пропускал голов. В составе московского клуба он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

Игорь Акинфеев родился в 1986 году в Московской области. В ЦСКА он провёл всю карьеру. За национальную сборную России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год, в её составе он провёл 111 матчей, стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.

В нынешнем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА в чемпионате России 16 игр и пропустил 21 мяч. За тур до окончания первенства ЦСКА находится на 6-м месте в турнирной таблице.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая московский клуб сообщил, что коллега Акинфеева, вратарь Владислав Тороп, получивший двойной перелом лицевых костей черепа, успешно перенёс операцию, которая длилась около трёх часов.

15 мая Тороп получил травму в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом во время матча финала пути РПЛ Кубка России. У него диагностировали двойной перелом лицевых костей черепа и сотрясение мозга.