Москва, 24 мая, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил своим помощником Муслима Хучиева, занимавшего пост председателя правительства Чечни. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил 24 мая в Telegram-канале.

Михаил Терещенко/ТАСС Муслим Хучиев

Кадыров опубликовал изображение документа о назначении, подписанного Мишустиным, поздравил Хучиева и пожелал ему успехов. Он выразил уверенность, что Хучиев полностью оправдает столь высокое доверие и будет полезен России на этом посту.

«Считаю решение о назначении Муслима Магомедовича на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным», — отметил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Кадыров заявил, что Муслим Хучиевсложил полномочияпредседателя правительства Чечни в связи с переходом на другую работу. Временно руководить правительством региона будет Иса Тумхаджиев, в ноябре 2023 года назначенный первым заместителем председателя правительства — министром автомобильных дорог республики. Ранее он больше двух лет руководил региональной Счётной палатой.

Муслим Хучиев возглавлял правительство Чечни с 25 июня 2018 года. В 2013–2015 годах он был министром экономического, территориального развития и торговли республики, а в период с 2015 по 2018 год — мэром Грозного. Как правило, Кадыров оставлял Хучиева исполняющим обязанности главы республики на время отпуска.

В 2019 году санкции в отношении Хучиева ввели США, в 2023 году — страны Евросоюза, в 2024 году — Япония. В феврале 2023 года Муслим Хучиев заявил, что рад персональным санкциям, которые ввёл против него глава киевского режима Владимир Зеленский. Санкции подтверждают тот факт, что Россия идёт по правильному пути, пояснил чеченский политик.