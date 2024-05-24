Санкт-Петербург, 24 мая, 2024, 16:37 — ИА Регнум. В Ленинградской области несовершеннолетний нарушитель спровоцировал автомобильную погоню со стрельбой, передаёт 24 мая РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Кадр из видео

Во время патрулирования полицейские заметили автомобиль, водитель которого несколько раз нарушил правила дорожного движения. Требования об остановке нарушитель проигнорировал и продолжил движение, увеличив скорость. Сотрудники полиции начали преследование.

Нарушитель, пытаясь оторваться от погони, несколько раз создавал угрозу для других участников движения. Сотрудники полиции открыли стрельбу — сначала в воздух, а затем по колёсам автомобиля.

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Когда машина остановилась, правоохранители выяснили, что за рулём находится 16-летний подросток. Его привезли в полицию и составили протоколы о нарушении. Юноша был передан отцу, в отношении которого было в свою очередь возбуждено административное производство за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как передавало ИА Регнум, ранее в мае в районе посёлка Рощино Ленинградской области автомобиль с пятью подростками упал в реку. Два человека погибли.

Ночью полицейский патруль увидел автомобиль, который двигался с грубыми нарушениями и создавал угрозу для окружающих. Водитель не остановился по требованию полиции, увеличил скорость и скрылся. Патрульные отправились в погоню и обнаружили двоих подростков возле моста через реку Рощинка. Автомобиль, в котором они находились, вылетел в воду из-за того, что водитель не справился с управлением. Несовершеннолетние участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.