Истра, Московская область, 24 мая, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Пожар в хостеле под Истрой, унёсший жизни восьми человек, вспыхнул из-за неисправной электросети. Об этом сообщает 24 мая пресс-центр управления МЧС России по Подмосковью.

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«Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о недопустимости использования повреждённых электроприборов, призвали граждан установить сетевой фильтр и дымовой пожарный извещатель, а также отключать приборы от сети при уходе из дома.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на территории СНТ «Снегирь» близ деревни Падиково в Истринском городском округе вспыхнул около 4:00 мск. Загорелся трёхэтажный дом общей площадью 250 квадратных метров. Тела шести человек спасатели обнаружили в ходе тушения, позже нашли ещё двоих погибших.

Из пожара спаслась живой только одна женщина, 33-летняя гражданка Таджикистана. Она прыгнула с высоты пяти метров, когда поняла, что дом охвачен огнём. Её доставили в больницу с отравлением угарным газом и ушибами.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Правоохранители задержали для допроса арендатора дома, 24-летнего гражданина Узбекистана, который тайком поселил там нелегальных мигрантов.

В экстренных службах сообщали, что причиной возгорания стал неисправный обогреватель. Стало известно, что председатель СНТ «Снегирь» ранее жаловался на незаконную гостиницу экономкласса. Год назад дом осматривали сотрудники МЧС, но тогда хостела там не было.