Москва, 24 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Экс-командующего 58-й армией ВС РФ, генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, оставили в СИЗО. Соответствующее решение огласил судья Второго Западного окружного военного суда.

Официальный сайт Министерства обороны РФ

«Апелляционную жалобу в интересах обвиняемого оставить без удовлетворения», — сказано в постановлении судьи.

О переводе под домашний арест просили как защита, так и следствие.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов прибыл в суд, где будет рассмотрена его апелляция на содержание под стражей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890913" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Попова обвиняют в особо крупном мошенничестве — хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые предназначались для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области. Стоимость металлопроката превышает 130 млн рублей. По словам защитника, генерал отвергает все обвинения.

С 21 мая Попов находится в СИЗО. Главное военное следственное управление СК России полагает, что подозреваемому в мошенничестве Попову можно изменить меру пресечения. Это связано с характеристикой фигуранта и иными обстоятельствами, установленными в ходе расследования.

Ранее 24 мая Попов не явился в суд на рассмотрение ходатайства о замене меры пресечения.

Отец Ивана Попова в беседе с агентством заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

Сослуживцы Попова тоже не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал не мог воровать у своих же. По их словам, он «прыгал в окопы к обычным рядовым».

По информации источника, на арестованного генерал-майора оформлена квартира в Ростове-на-Дону стоимостью от 3,5 млн до 6,2 млн рублей. Ему также принадлежат две машины — Mitsubishi Outlander и Cruze Chevrolet. В 2020 году зарплата Попова составляла 75 тыс. рублей.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.