Минск, 24 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Новая государственная программа вооружений разрабатывается в России. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Сейчас идёт формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год», — сообщил Мантуров.

При этом параметры госпрограммы разрабатываются Министерством обороны, Минпромторгом и Военно-промышленной комиссией, пояснил первый зампред. По словам Мантурова, действующая программа вооружений завершится к следующему году.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая заявил президент России Владимир Путин отметил, что рост расходов на оборону и безопасность взбодрит промышленный сектор в РФ.

До этого Мантуров назвал российский оборонно-промышленный комплекс самым мощным в мире по объёмам производства. Геополитическая обстановка в мире продиктовала необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики вооружений и техники. Необходимость внедрения новых технологий приведет к развитию космических программ, включая наращивание спутниковых группировок. Так, например, в планах строительство российской орбитальной станции.

Президент страны отмечал, что даже в сложных условиях экономику страны не переводят на военные рельсы.