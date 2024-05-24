Москва, 24 мая, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, прибыл в суд, где будет рассмотрена его апелляция на содержание под стражей. Об этом сообщает 24 мая радиостанция «Говорит Москва».

Министерство обороны РФ Иван Попов

Жалобу рассматривает Второй Западный окружной военный суд. Генерала доставили на заседание из следственного изолятора и завели в зал в сопровождении одного конвойного.

Отмечается, что генерал чувствует себя уверенно и не обращает внимания на журналистов. Заседание пройдёт в закрытом режиме по просьбе следователя и прокурора.

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Как сообщало ИА Регнум, Попова обвиняют в особо крупном мошенничестве — хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые предназначались для возведения оборонительных укреплений в Запорожской области. Стоимость металлопроката превышает 130 млн рублей. По словам защитника, генерал отвергает все обвинения.

С 21 мая Попов находится в СИЗО. Главное военное следственное управление СК России полагает, что подозреваемому в мошенничестве Попову можно изменить меру пресечения. Это связано с характеристикой фигуранта и иными обстоятельствами, установленными в ходе расследования.

Ранее 24 мая Попов не явился в суд на рассмотрение ходатайства о замене меры пресечения.

Отец Ивана Попова в беседе с агентством заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под генерала специально «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».

Сослуживцы Попова тоже не верят в версию силовиков. Бойцы убеждены, что генерал не мог воровать у своих же. По их словам, он «прыгал в окопы к обычным рядовым».

По информации источника, на арестованного генерал-майора оформлена квартира в Ростове-на-Дону стоимостью от 3,5 млн до 6,2 млн рублей. Ему также принадлежат две машины — Mitsubishi Outlander и Cruze Chevrolet. В 2020 году зарплата Попова составляла 75 тыс. рублей.

Попов командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.