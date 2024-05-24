Москва, 24 мая, 2024, 15:09 — ИА Регнум. ВС РФ за неделю с 18 по 24 мая нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщило 24 мая Министерство обороны России.

MOD Russia Global Look Press

«С 18 по 24 мая текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 49 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: военная аэродромная инфраструктура противника, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также поражались предприятия ВПК Украины, пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наёмников и националистических формирований, добавил Конашенков.

Также 24 мая Минобороны сообщило, что на минувшей неделе были освобождены населённые пункты Клещеевка, Андреевка, Белгоровка и Старица. Группировка «Север» продолжила движение в глубину обороны ВСУ. «Южная» группировка за неделю уничтожила 10 полевых складов противника. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр» ВС РФ составили за неделю до 2770 военнослужащих.

Неделей ранее, 17 мая, Конашенков сообщал, что за предыдущие семь дней ВС РФ нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины.

Украинская армия лишилась командных пунктов, объектов военной аэродромной инфраструктуры, средств противовоздушной обороны, складов боеприпасов и оружия, также ВС РФ уничтожили базы горючего ВСУ, цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных дронов, наносили удары по пунктам временной дислокации националистических формирований и иностранных наёмников, отмечал официальный представитель МО РФ.