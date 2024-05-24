Москва, 24 мая, 2024, 14:43 — ИА Регнум. МИД России отозвал посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Посол РФ в Армении Сергей Копыркин

«24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения С. П. Копыркин был вызван в Москву для консультаций», — сказано в опубликованном на сайте МИД комментарии Захаровой.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пашинян во время правительственного часа в парламенте заявил, что две страны ОДКБ якобы готовились к войне против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом он не стал называть эти страны. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Перед этим Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ. Однако в секретариате организации заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении, предположив, что, возможно, под приостановкой имелось в виду неучастие республики в ряде мероприятий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Вместе с тем Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.