Москва, 24 мая, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Россия даст ответ на высылку своего дипломата из Румынии, заявила 24 мая официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД России

«Будет дан ответ», — сказала она журналистам.

Ранее в этот же день МИД Румынии объявил нежелательным лицом на территории страны дипломата посольства РФ. Об этом было сообщено временному поверенному в делах РФ в стране.

«Румынские власти приняли решение объявить persona non grata на территории Румынии дипломата посольства РФ в Бухаресте за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении румынского дипломатического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, за последнее время Москва в ответ на высылку своих дипломатов приняла такие же решения в отношении некоторых иностранных дипломатов. Так, 16 мая МИД РФ вызвало представителя посольства Великобритании. Ему указали, что атташе по вопросам обороны при британском посольстве в Москве Адриан Когхилл объявляется persona non grata, он должен в течение недели покинуть Россию.

В апреле РФ в качестве ответной меры объявила персоной нон грата двух дипломатов посольства Латвии. В российский МИД была вызвана временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка, ей был выражен решительный протест в связи с безосновательным объявлением персоной нон грата двух дипломатов посольства РФ в Латвии.

Также в апреле МИД РФ в ответ на высылку сотрудника посольства России в Любляне объявило персоной нон грата одного сотрудника словенской дипмиссии в Москве.