Москва, 24 мая, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Французского офицера, которого российские военные взяли в плен в районе Клещеевки, пытались убить бойцы ВСУ. Об этом сообщает 24 мая «Российская газета» со ссылкой на военкоров.

Кадр из видео

Француз был ранен в ногу, после чего его попытались добить на поле боя выстрелом в сердце. Это понятно по характеру ранений, говорится в материале.

Пленного называют «инструктором французского военного легиона», поэтому неясно, является ли он одним из иностранных наёмников, которые воюют на стороне Киева, или кадровым офицером Французского иностранного легиона — подразделения французских ВС.

Как сообщало ИА Регнум, пленный иностранец находится в очень тяжёлом состоянии из-за ранений, медики пытаются спасти ему жизнь. Российские бойцы полагают, что француз располагает ценной информацией.

В феврале советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что бойцы украинской армии при бегстве из Авдеевки добивали раненых иностранных наёмников, которые не могли самостоятельно покинуть город. По его словам, их в упор расстреливали из автомата, чтобы скрыть принадлежность и не допустить попадания в плен.

Экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен 4 мая заявил, что Франция отправила в зону конфликта на Украину военных из Иностранного легиона. По его словам, военных набрали из 3-го французского пехотного полка — одного из основных подразделений Иностранного легиона — и отправили для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил 5 мая, что до семи бойцов, предположительно, из французского Иностранного легиона российские военные уничтожили под Часовым Яром в ДНР. Позже МИД Франции опроверг сообщения об отправке солдат Иностранного легиона в зону украинского конфликта.

Минобороны РФ в марте сообщило, что на Украине с начала спецоперации уничтожены около 6 тыс. иностранных боевиков. Больше всего среди них граждан Польши — 1497 человек. Из 356 французских наёмников уничтожены 147.