Вашингтон, 24 мая, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готов начать мирные переговоры с Украиной, если на них будут зафиксированы текущие линии фронта, пишет 24 мая агентство Reuters, ссылаясь на четыре российских источника.

Максим Гучек/РИА Новости

«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня — чтобы заморозить конфликт», — сказал один из источников агентства.

Если Киев и его западные союзники не отреагируют на этот посыл, отмечается в материале, Москва продолжит специальную военную операцию.

Один из источников заявил Reuters, что никакого мирного соглашения не может быть, пока глава киевского режима Владимир Зеленский находится у власти. Однако Россия может пойти в обход и заключить мирную сделку с Вашингтоном.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.

Швейцария 15–16 июня решила провести конференцию по Украине. Швейцарская сторона по просьбе Киева пригласила свыше 160 делегаций для участия в так называемом саммите по мирному урегулированию на Украине. Российскую сторону на мероприятие Берн не пригласил.

Тему украинского конфликта и способы его решения обсуждали на переговорах президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине 16 мая. Конференцию по ситуации на Украине в Швейцарии Путин назвал попыткой в очередной раз навязать России идеи урегулирования конфликта. Он добавил, что у участников ничего не выйдет, так как при решении вопроса Россия будет исходить из реальных условий, навязать ей ничего не смогут.